Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие дежурные сутки

В Тейковском районе в 06-10 на 217-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» 33-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Фотон», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Вольво», под управлением 51-летнего мужчины.