Звезду «Жестоких игр» задержали после дебоша в самолете

На борту самолета авиакомпании Delta Airlines, следовавшего в Нью-Йорк, произошел инцидент с участием американской актрисы Сэльмы Блэр, известной по ролям в таких фильмах, как «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе».