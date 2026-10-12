Звезду «Жестоких игр» задержали после дебоша в самолете

На борту самолета авиакомпании Delta Airlines, следовавшего в Нью-Йорк, произошел инцидент с участием американской актрисы Сэльмы Блэр, известной по ролям в таких фильмах, как «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе».
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