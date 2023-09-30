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Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что можно и нельзя делать на выходных 30 сентября и 1 октября, в праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Ариадны Промисской и Ирины Египетской

Что можно и нельзя делать на выходных 30 сентября и 1 октября, в праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Ариадны Промисской и Ирины Египетской

Что можно и нельзя делать на выходных 30 сентября и 1 октября, в праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Ариадны Промисской и Ирины Египетской Алёна ЮрьеваВ российской культуре существует множество традиций и верований, связанных с празднованием выходных 30 сентября и 1 октября.

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