Что можно и нельзя делать на выходных 30 сентября и 1 октября, в праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Ариадны Промисской и Ирины Египетской Алёна ЮрьеваВ российской культуре существует множество традиций и верований, связанных с празднованием выходных 30 сентября и 1 октября.