ВС Польши: военные не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, которая, якобы летела из России и нарушила воздушное пространство страны.
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