Bloomberg: Apple может сбить цены на комплектующие и не делать iPhone дороже

На фоне приближающегося введения новых американских пошлин, инициированных решением администрации Дональда Трампа, технологический гигант Apple ищет способы сохранить стоимость своих флагманских смартфонов iPhone на прежнем уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии