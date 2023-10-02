Хайруллин рассказал о детских наборах «Ямолод» на авиарейсах

На Ямале решили попробовать включить детей двухлетнего возраста в процесс молодежной политики. Для этого специальные наборы бренда «Ямолод» выдаются юным пассажирам авиакомпании «Ямал» на дальних направлениях.
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