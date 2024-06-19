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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 4 шайбы после 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала. Поражение – 2-е подряд

«Флорида» уступила «Эдмонтону» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 2-3). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

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