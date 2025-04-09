Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала британское издание The Telegraph, которое якобы неверно преподнесло ее слова о необходимости для Киева отказаться от территорий, а также назвала Владимира Зеленского идиотом.
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