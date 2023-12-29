Постпред РФ на Совбезе ООН призвал запад жать “самых плохих новостей” по Украине в ближайшее время

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке заявил, что западу и Украине стоит ждать “самых плохих новостей в самое ближайшее время” “Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей.