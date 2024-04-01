Депутат Госдумы пошла учиться на тракториста и объяснила причину

Юлия Оглоблина намерена качественно решить проблему дефицита кадров Депутат Госдумы Юлия Оглоблина рассказала "Парламентской газете", пошла записалась на курсы тракториста, чтобы писать правильные законы для села.
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