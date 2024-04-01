Депутат Госдумы пошла учиться на тракториста и объяснила причину

ВА

Виктор Александров

Какая Юленька молодец! Надеюсь, что это не первоапрельская шутка. Так не шутят. Надо раструбить и раззвонить во все колокола про передовика капиталистического труда! Равняйтесь на Юленьку Оглоблину! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.