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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Госдумы пошла учиться на тракториста и объяснила причину

Депутат Госдумы пошла учиться на тракториста и объяснила причину

Юлия Оглоблина намерена качественно решить проблему дефицита кадров Депутат Госдумы Юлия Оглоблина рассказала "Парламентской газете", пошла записалась на курсы тракториста, чтобы писать правильные законы для села.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Какая Юленька молодец! Надеюсь, что это не первоапрельская шутка. Так не шутят. Надо раструбить и раззвонить во все колокола про передовика капиталистического труда! Равняйтесь на Юленьку Оглоблину! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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