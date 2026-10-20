В России действуют более 7 тыс. малых технологических компаний с выручкой свыше 1 трлн рублей.Премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обозначил ключевые направления экономического взаимодействия стран объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ предотвратила...
- В Ливии назвали н...
- СМИ: Губернатора ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым