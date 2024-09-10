В посольстве РФ оценили готовность Ирана к переговорам по ядерной сделке

Россия видит готовность нового иранского правительства президента Масуда Пезешкиана к переговорам по иранской ядерной программе, однако США не стремится возвращаться к выполнению своих обязательств в рамках сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), рассказал в беседе с «Известиями» посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.