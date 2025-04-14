Саудовская Аравия и США обсудили соглашение по ядерной энергетике

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подпишут предварительное соглашение о сотрудничестве в рамках стремлений Королевства развивать гражданскую ядерную промышленность, 13 апреля сообщил министр энергетики США Крис Райт журналистам в саудовской столице Эр-Рияде, передает Reuters.
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