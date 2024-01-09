Разработан закон об оперативной блокировке контента. Инициатором выступила Генпрокуратура

Генпрокуратура подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системыКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, ведомство совместно с Минцифры и Роскомнадзором занимается совершенствованием механизма противодействия распространению противоправного контента.