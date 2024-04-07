Депутат ДНР Литвинов заявил, что и сегодня бы выступил за независимость региона

Сегодня Донецкая народная республика (ДНР) отмечает 10 лет со дня провозглашения независимости в 2014 году, и один из авторов декларации о суверенитете, депутат Народного совета ДНР Борис Литвинов считает, что 10 лет назад все сделал правильно.