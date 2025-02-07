Юрист Радько: россиянам грозят штрафы за приобретение авто у иностранцев за наличные

Деньги нужно переводить через банк Юрист Сергей Радько, беседуя с «Российской газетой», рассказал, что россиянам за покупку автомобилей у иностранцев за наличные могут грозить крупные штрафы – в 20–40% от стоимости покупки.
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