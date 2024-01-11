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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Стали известны подробности гибели самого сильного ребенка России из Башкирии

Стали известны подробности гибели самого сильного ребенка России из Башкирии

БАШКИРИЯ, 11 января, ФедералПресс. Юный башкирский спортсмен Сергей Батяев, которого называли самым сильным ребенком России, приобрел вазовскую «девятку» с оренбургскими номерами без договора купли-продажи.

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