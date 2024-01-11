Стали известны подробности гибели самого сильного ребенка России из Башкирии

БАШКИРИЯ, 11 января, ФедералПресс. Юный башкирский спортсмен Сергей Батяев, которого называли самым сильным ребенком России, приобрел вазовскую «девятку» с оренбургскими номерами без договора купли-продажи.
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