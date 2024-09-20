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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о результативности Рэшфорда: «При неправильном образе жизни не выйти на нужный уровень. Когда Маркус будет вести себя как профессионал, тогда и будет себя проявлять. Он классный игрок»

«Каждый футболист знает, что если ты ведешь неправильный образ жизни, то не можешь проявлять себя в той лиге, в которой должен.

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