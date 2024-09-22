IT себе место: власти обсуждают допуск работающих на Москву айтишников к ипотеке под 6%

В России обсуждают возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на московскую компанию, брать льготную ипотеку под 6%, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
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