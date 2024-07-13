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Рогов: французских наемников в Запорожской области называют шаромыжниками

Рогов: французских наемников в Запорожской области называют шаромыжниками

Французских наемников в Запорожской области исторически называли шаромыжниками. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

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