Рогов: французских наемников в Запорожской области называют шаромыжниками

Французских наемников в Запорожской области исторически называли шаромыжниками. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».