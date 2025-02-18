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Завербованный украинской спецслужбой россиянин признался в сборе данных о ФСБ и бойцах СВО

Завербованный украинской спецслужбой россиянин признался в сборе данных о ФСБ и бойцах СВО

Житель Заполярья Артем Константинов дал признательные показания о работе на украинскую разведку, для которой собирал данные о сотрудниках ФСБ и участниках специальной военной операции (СВО) из Мурманской области.

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