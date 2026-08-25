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Мировое обозрение

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УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

Международные чиновники действуют по протоколу. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) официально заявило, что начало сбор данных об ударе беспилотника по детскому центру в Краснодаре.

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