УВКПЧ ООН проверяет данные об атаке ВСУ на детский центр в Краснодаре

Международные чиновники действуют по протоколу. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) официально заявило, что начало сбор данных об ударе беспилотника по детскому центру в Краснодаре.
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