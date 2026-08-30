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Владимирские новости

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Купальный сезон во Владимирской области завершится 31 августа

Купальный сезон во Владимирской области завершится 31 августа

За сезон на водоемах региона погибли 16 человек, включая 4 детей, все случаи произошли вне официальных пляжей и зон, находящихся под надзором МЧС.

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