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Прокуратура Алматинской области сделала заявление по делу Шерзата Болата

Прокуратура Алматинской области сделала заявление по делу Шерзата Болата

Прокуратура Алматинской области сообщает, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны.

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