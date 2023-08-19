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"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

США не имеют военных средств в Черном море для помощи Украине с вывозом зерна ВСУ Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 15 августа, заявила, что Соединенные Штаты в Черном море не располагают военными возможностями для помощи Украине в вывозе зерна, – сообщают СМИ.

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TP
Tatiana Papazova
Вы верите в слова БЕЛОГО ДОМА?
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13 час.
РС
Роза Семиренко
Ни за что!
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9 час.
ВР
Владимир Романов
Нормально, что и следовало ожидать. Не получилось у пиндосов на халяву чужими руками очередную какость сделать, ну и - &quot;Мы белые, пушистые, рядом стояли, ничего не видели и ничего не делали&quot;. Нет Америки - нет проблем.
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