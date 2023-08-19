"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

ВР

Владимир Романов

Нормально, что и следовало ожидать. Не получилось у пиндосов на халяву чужими руками очередную какость сделать, ну и - "Мы белые, пушистые, рядом стояли, ничего не видели и ничего не делали". Нет Америки - нет проблем.