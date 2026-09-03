В Саратовской области совершено покушение на офицера ВКС России

В Саратовской области 3 сентября 2026 года произошло покушение на жизнь российского военнослужащего — офицера Воздушно-космических сил (ВКС) России.
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