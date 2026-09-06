В Севастополе при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

В Севастополе атака беспилотников ВСУ привела к локальным разрушениям: ударная волна от взрывов повредила остекление сразу в нескольких жилых зданиях и в детском саду.
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