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Кедми объяснил провал США в 20-летней подготовке военнослужащих ВС Афганистана

Кедми объяснил провал США в 20-летней подготовке военнослужащих ВС Афганистана

Итогом двадцатилетней деятельности США в Афганистане Кедми назвал «победоносное шествие» талибов по стране.

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Андрей Викторов
александр иванов
Пиндосы сдулись окончательно. АМИНЬ!
Alex Imen
Про армию - точно. Но что они ушли из Афгана просто так, без всяких тайных сговоров, направленных против РФ или КНР, возможно, но маловероятно.

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