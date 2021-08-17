Кедми объяснил провал США в 20-летней подготовке военнослужащих ВС Афганистана

МОЯ СТРАНАПолитикаКедми объяснил провал США в 20-летней подготовке военнослужащих ВС Афганистана Итогом двадцатилетней деятельности США в Афганистане Кедми назвал «победоносное шествие» талибов по стране.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовАИалександр ивановПиндосы сдулись окончательно. АМИНЬ!AIAlex ImenПро армию - точно. Но что они ушли из Афгана просто так, без всяких тайных сговоров, направленных против РФ или КНР, возможно, но маловероятно.Комментировать
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