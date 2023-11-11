В России с 1 декабря социальные выплаты власти перечислят по-другому, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ Российской Федерации с 1 декабря 2023 года, как сообщают некоторые средства массовой информации, появится несколько новшеств, которые касаются получателей социальных выплат.