В России с 1 декабря социальные выплаты власти перечислят по-другому, — СМИ Ирэн ОрлонскаяВ Российской Федерации с 1 декабря 2023 года, как сообщают некоторые средства массовой информации, появится несколько новшеств, которые касаются получателей социальных выплат.
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