КамАЗ представит беспилотный грузовик, который будет перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца года

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов на форуме «Транспорт России 2022» заявил, что КамАЗ планирует до конца года представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.