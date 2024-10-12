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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Кучеров: «Василевский – лучший хоккеист «Тампы» в матче с «Каролиной». Он лучший вратарь в НХЛ»

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:1). Вратарь команды Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков.

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