Сочетания для роскошного и стильного интерьера, на которые хочется любоваться вечно

Многих интересует вопрос, как сочетать разные оттенки в интерьере. Но ведь помимо цветовой гаммы есть еще и другие важные аспекты: текстуры, материалы, формы, узоры, которые также важно уметь комбинировать.
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