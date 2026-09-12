Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лауреаты Филдcовской премии назвали развитие ИИ угрозой для математики

Лауреаты Филдcовской премии назвали развитие ИИ угрозой для математики

Группа из 25 выдающихся ученых, лауреатов Филдсовской премии, нашла в использовании искусственного интеллекта серьезную угрозу для математики.

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