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Депутат ЛДПР: народная ипотека под 3% остановит вымирание Алтайского края

Главной причиной низкой рождаемости Сергей Булаев назвал недоступность жилья Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев назвал ситуацию с рождаемостью в крае "катастрофой" и "вымиранием".

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