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Симоньян объяснила уехавшим, как заслужить прощение и вернуться

Симоньян объяснила уехавшим, как заслужить прощение и вернуться

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН.ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА Главред RT Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала "Россия 1", что начали тихонечко стучаться обратно "бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты".

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