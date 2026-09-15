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ОДК-Салют создаст газотурбинный двигатель мощностью 8 МВт нового типа

ОДК-Салют создаст газотурбинный двигатель мощностью 8 МВт нового типа

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) приступили к созданию интеллектуального газотурбинного двигателя нового поколения ГТД-8СМ мощностью 8 МВт.

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