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Царьград

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«Ноа» купил экс-игрока «Зенита» и ЦСКА Зделара за €2,5 млн

«Ноа» купил экс-игрока «Зенита» и ЦСКА Зделара за €2,5 млн

Футбольный клуб «Ноа», которому принадлежат Кубок и Суперкубок Армении, заключил соглашение с сербским полузащитником Сашей Зделаром.

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