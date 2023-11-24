Курам изменят гены из-за птичьего гриппа: В Африке на деньги Гейтса продвигаются новые эксперименты

Издание The Conversation, стратегическим партнёром которого является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, опубликовало статью о том, что последние достижения в технологии редактирования генов потенциально могут быть использованы для создания устойчивых к болезням животных.
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