Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 дронов над регионами России

Наибольшее число дронов уничтожили в небе над Курской областью – 43. Ещё 27 сбили над Липецкой, 18 – над Орловской, восемь – над Нижегородской, семь – над Белгородской, шесть – над Брянской, один был уничтожен в небе над Московской областью.