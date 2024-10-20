Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 дронов над регионами России

Наибольшее число дронов уничтожили в небе над Курской областью – 43. Ещё 27 сбили над Липецкой, 18 – над Орловской, восемь – над Нижегородской, семь – над Белгородской, шесть – над Брянской, один был уничтожен в небе над Московской областью.
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