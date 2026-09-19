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ИА Регнум

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ВС РФ поразили под Киевом логистический центр для хранения военных грузов из Европы

ВС РФ поразили под Киевом логистический центр для хранения военных грузов из Европы

Армия России поразила таможенно-логистический центр в Киевской области, на котором хранят военные грузы из Европы.

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