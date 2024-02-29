Десять тысяч мигрантов из-за одной старушки. Суд жалеет - пенсионерка наглеет

Женщина из Обнинска зарегистрировала в двух своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры: бабуле запретили регистрировать в одной из квартир больше пяти человек, а в другой – больше шести.
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