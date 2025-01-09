Покажи мне Луну

Америка, 1969 год. До запуска корабля "Аполлон-11", который должен доставить астронавтов на Луну, остается всего несколько месяцев, однако интерес американцев к этой миссии заметно снизился, и их волнуют совсем другие вещи - война во Вьетнаме и защита гражданских прав.