Депутат Рады Гончаренко признал огромный бардак и кризис в украинской политике

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признал, что в украинской политике царит "бардак и кризис", раскритиковав работу украинского парламента, в частности неспособность Рады проработать законопроект о мобилизации.
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