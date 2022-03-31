Ямальцам предлагают пройти бесплатное обучение

Подать заявку можно на портале “Работа России”. Сейчас записаться на обучение могут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу, молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования, молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, молодые мамы в декрете, неработающие матери дошкольников, граждане старше 50 лет и предпенсионеры.