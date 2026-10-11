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Царьград

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Суд вернул работу уволенной после 25 лет стажа сотруднице больницы

Суд вернул работу уволенной после 25 лет стажа сотруднице больницы

Юрьев-Польский районный суд обязал центральную районную больницу вернуть на должность медицинского регистратора, уволенную в апреле 2026 года по сокращению штата, и выплатить ей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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