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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клиенты DraftKings проиграли 24 тысячи долларов в одном из слотов за неделю. Он не выдавал выигрышные комбинации

Клиенты DraftKings на протяжении недели крутили слот, в котором невозможно было выиграть. Игроки потеряли в общей сложности 24 тысячи долларов, произведя 20 000 спинов без единого выигрыша.

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