Варшава заявила о планах аренды ключевого украинского терминала на 50 лет Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак… Польша хочет контролировать Одесский порт: «Стратегическая сделка века» или аннексия? .
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