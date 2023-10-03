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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре. Она выросла на 32% в сравнении с прошлым сезоном

6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре. Она выросла на 32% в сравнении с прошлым сезоном

В сравнении с аналогичным показателем прошлого сезона (первого после отмены ковидных ограничений) средняя аудитория увеличилась на 1500 человек или на 32,1%.

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