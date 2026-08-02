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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутормин забил впервые с 2024-го – «Краснодару» в дебютной игре за «Факел» через 3 минуты после выхода на замену

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин отличился на 88-й минуте матча с «Краснодаром» (2:3) во 2-м туре РПЛ.

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