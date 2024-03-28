Шесть мостов подтопило в Рязанской области из-за подъёма воды в реках

Три моста оказали подтоплены в Сапожковском районе у населённых пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька, подворье Скит Свято-Данилова монастыря, мост через Хупту в Ряжске и мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района.