Шесть мостов подтопило в Рязанской области из-за подъёма воды в реках

Три моста оказали подтоплены в Сапожковском районе у населённых пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька, подворье Скит Свято-Данилова монастыря, мост через Хупту в Ряжске и мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района.
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